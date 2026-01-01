Прокуратура вернула муниципалитетам Поморья более 200 объектов ЖКХ, незаконно переданных фирмам

Благодаря вмешательству прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в муниципальную собственность возвращены сотни важных объектов коммунальной инфраструктуры. Речь идёт о сетях и сооружениях, которые ранее были незаконно переданы в пользование частным организациям.

В течение прошлого года надзорное ведомство провело масштабную проверку того, как местные власти соблюдают законы о концессиях — особом порядке передачи объектов в эксплуатацию через конкурс. Проверка выявила системную проблему: во многих муниципалитетах объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения просто отдавали компаниям в аренду или пользование, не проводя никаких конкурсов и не заключая прозрачных концессионных соглашений.

Чтобы исправить ситуацию, прокуратура подала в Арбитражный суд 32 иска с требованием признать такие сделки недействительными и вернуть имущество. Эта работа уже принесла результат: муниципалитетам возвращены 218 объектов общей протяжённостью 146 километров, площадью более 8,5 тыс. кв. метров. Стоимость возвращённого имущества оценивается почти в 138,3 млн рублей.

Конкретный пример: По иску прокуратуры суд признал незаконным соглашение администрации Виноградовского округа с ООО «Двинские коммунальные системы» о передаче шести объектов водоснабжения и водоотведения. Объекты возвращены в муниципальную собственность. Суд согласился с позицией надзорного органа: передача имущества без конкурса нарушает право муниципалитета на эффективное и рациональное его использование, а также принципы добросовестной конкуренции.

Проблема носит не только имущественный характер. Отсутствие законных прав на коммунальную инфраструктуру у некоторых ресурсоснабжающих организаций ставит под вопрос и законность установленных для них тарифов. В ноябре прошлого года прокуратура оспорила 18 постановлений областного агентства по тарифам, которыми были установлены цены на услуги теплоснабжения и водоснабжения для таких компаний. Два иска уже удовлетворены Архангельским областным судом, рассмотрение остальных продолжается.

Работа по наведению порядка в сфере ЖКХ и возврату незаконно отчуждённого муниципального имущества будет продолжена, сообщили в прокуратуре.