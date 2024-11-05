В хозяйство Архангельской области вернулись плиты на 144 млн

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку соблюдения законодательства о собственности.

В ходе проверки выявлены факты незаконного перехода в частную собственность железобетонных плит, являющихся покрытием Луковецкой технологической дороги, расположенной на территории лесных участков Холмогорского лесничества Архангельской области.

Установлено, что участки магистрали выбыли из собственности государства путем неправомерного их включения в конкурсную массу и реализации на торгах в рамках дела о банкротстве ОАО «Луковецкий леспромхоз», созданного в результате приватизации государственного предприятия «Луковецкий леспромхоз», возводившего лесовозную дорогу в период с 1971 по 1991 годы за счет средств государства в целях перемещения лесохозяйственной техники.

Вместе с тем лесные дороги не подлежали приватизации, поскольку законодательство, действовавшее на всем протяжении существования спорной дороги, исключало возможность гражданского оборота лесных дорог и жестко ограничивало изъятие их отдельных элементов.

Указанные нарушения выявлены после вступления прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в арбитражный процесс по спору между хозяйствующими субъектами о признании права собственности на плиты.

В целях предотвращения выбытия спорных объектов лесной инфраструктуры из государственной собственности прокуратура обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, из чужого незаконного владения в собственность Российской Федерации истребовано 31 998 железобетонных плит, стоимостью 144 млн рублей.

В настоящее время решение суда исполнено, имущество возвращено в государственную собственность.