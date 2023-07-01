Прокуратура нашла виновных в заморозке жителей Северного округа Архангельска

Прокуратура Архангельской области провела проверку законности отчуждения муниципального имущества – теплосетевого хозяйства Северного округа г. Архангельска, являющегося источником теплоснабжения 23 тысяч граждан, более 20 социальных объектов.

Установлено, что в связи с банкротством муниципального унитарного предприятия в 2010 году объекты теплоснабжения проданы частной организации ООО «ТриТОН-Архангельск», а в дальнейшем этим обществом отчуждены индивидуальным предпринимателям.

Несмотря на принимаемые ранее органами прокуратуры меры вследствие ненадлежащего обслуживания коммунальных сетей в Северном округе их собственниками, около 500 жилых домов не обеспечивались надлежащими коммунальными услугами.

В последующем новым собственником объектов теплоснабжения стало ООО «Северная ресурсоснабжающая компания», которое приобрело сети с нарушением процедуры при передаче ему имущества.

Вступившим в законную силу решением Соломбальского районного суда г. Архангельска, оценка которому также дана судами апелляционной и кассационной инстанций, удовлетворены исковые требования прокурора г. Архангельска о расторжении трех договоров купли-продажи этого имущества 2010-2013 годов, признании недействительными последних двух сделок с новым собственником о приобретении спорных объектов и возвращении имущества в муниципальную собственность.

Судебный акт исполнен, Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу зарегистрировано право собственности администрации ГО «Город Архангельск» на 33 объекта теплоснабжения Северного округа г. Архангельска.

В настоящее время обеспечены надлежащее горячее водоснабжение и подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону, органом местного самоуправления совместно с министерством топливно-энергетического хозяйства Архангельской области проводятся мероприятия по заключению концессионного соглашения.