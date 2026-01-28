Архангельского трубача наказали за фальшивый диплом

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее не судимого 50-летнего жителя областного центра виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (незаконное приобретение, хранение в целях использования и использование заведомого поддельного иного официального документа, предоставляющего права).

Установлено, что осужденный еще в 2001 году был отчислен из музыкального училища и диплом о среднем профессиональном образовании не получал. С целью трудоустройства в духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области в 2025 году он через сеть Интернет приобрел поддельный диплом о наличии среднего профессионального музыкального образования.

В ходе проверки документов сотрудниками отдела кадров УФСИН России по Архангельской области было установлено, что виновный музыкальное училище не заканчивал и диплом в указанном учебном заведении не получал.

Подсудимый вину в судебном заседании признал в полном объеме.

Приговором Соломбальского районного суда г. Архангельска ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца.