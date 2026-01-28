Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельского трубача наказали за фальшивый диплом

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее не судимого 50-летнего жителя областного центра виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (незаконное приобретение, хранение в целях использования и использование заведомого поддельного иного официального документа, предоставляющего права). 

Установлено, что осужденный еще в 2001 году был отчислен из музыкального училища и диплом о среднем профессиональном образовании не получал. С целью трудоустройства в духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области в 2025 году он через сеть Интернет приобрел поддельный диплом о наличии среднего профессионального музыкального образования. 

В ходе проверки документов сотрудниками отдела кадров УФСИН России по Архангельской области было установлено, что виновный музыкальное училище не заканчивал и диплом в указанном учебном заведении не получал.

Подсудимый вину в судебном заседании признал в полном объеме.

Приговором Соломбальского районного суда г. Архангельска ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца.

28 январь 10:32 | : Скандалы

Главные новости


Заграничные вещи царицы в архангельском порту. Из прошлого Поморья
Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (295)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20