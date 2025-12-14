Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске выявлен поддельный иузыкант

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование  уголовного дела по обвинению 50-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).

По версии следствия, обвиняемый еще в 2001 году был отчислен из музыкального училища и диплом о среднем профессиональном образовании не получал. С целью трудоустройства в духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области он в 2025 году через сеть интернет приобрел поддельный диплом о наличии профильного музыкального среднего образования. В ходе проверки сотрудники группы кадров ведомства установили, что соискатель музыкальное училище не заканчивал и диплом в указанном учебном заведении не получал.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://en.topwar.ru

16 январь 09:16 | : Скандалы

Главные новости


Венесуэла now
Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (131)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20