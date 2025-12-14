В Архангельске выявлен поддельный иузыкант

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).

По версии следствия, обвиняемый еще в 2001 году был отчислен из музыкального училища и диплом о среднем профессиональном образовании не получал. С целью трудоустройства в духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области он в 2025 году через сеть интернет приобрел поддельный диплом о наличии профильного музыкального среднего образования. В ходе проверки сотрудники группы кадров ведомства установили, что соискатель музыкальное училище не заканчивал и диплом в указанном учебном заведении не получал.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://en.topwar.ru)