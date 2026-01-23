Вверх
Два проходимца "опустили" бюджет Архангельской обдасти почти на 100 млн рублей

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Пензенской области и 49-летнего жителя г. Архангельска. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемые, являясь руководителями фирм, с октября 2023 года по июль 2024 года заключили с государственным бюджетным учреждением Архангельской области контракт на проведение работ по модернизации комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

При этом  обвиняемые изначально спланировали поставить учреждению под видом модернизированных комплексов другие и значительно ниже по стоимости, чем сама модернизация. 

Чтобы обман не был раскрыт, под видом исполнения условий контракта, руководители фирм заранее приобрели другие комплексы у завода-изготовителя и перебили на них цифровые обозначения тех комплексов, которые в действительности подлежали модернизации.     

Заказчик, убежденный в исполнении обязательств, перечислил всю сумму контракта в размере свыше 97 млн рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые задержаны,  в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия они возместили причиненный ущерб в сумме 71 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ Росси по Архангельской области, расследовано СУСК России по Архангельской области и автономному округу и будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд  г. Архангельска.

23 январь 15:27 | : Скандалы

