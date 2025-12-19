Вверх
Подрядчик сорвал ремонт Онежского дворца культуры

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка контрактных обязательств при реализации национального проекта «Семья».

Установлено, что муниципальным бюджетным учреждением культуры «Онежский дворец культуры» проведены конкурентные процедуры на право выполнения работ по капитальному ремонту помещений здания заказчика.

Победителем электронного аукциона признано ООО «Строй-Эксперт» с ценовым предложением 57,9 млн рублей. Однако от заключения сделки организация уклонилась, не представив обеспечение его исполнения в установленный срок.

Муниципальный заказчик был вынужден заключить контракт с иным участником закупки по более высокой цене, в связи с чем бюджету муниципального образования «Онежский муниципальный округ» причинены убытки в сумме 7,9 млн рублей.

В этой связи прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с недобросовестного субъекта предпринимательской деятельности в доход бюджета названной суммы убытков.

Решением суда требования надзорного органа удовлетворены, его исполнение находится на контроле прокурора.

 

Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

