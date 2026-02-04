Вверх
Священник наставил родителей архангельских гимназистов на путь истинный

    Родительские собрания по выбору одного из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики» проходят в школах Архангельской области. Участие во встречах с родителями принимают священнослужители. На днях в архангельской гимназии №3 имени К.П. Гемп встретился с родителями священник Кирилл Кочнев, глава епархиального образовательного отдела.

    «Рассказал про модуль ОПК, — прокомментировал событие отец Кирилл. — Суть рассказа, как и в прошлом году: межпредметные связи, литература, и искусство. Некоторые родители, будучи изначально настроены на светскую этику, после моего выступления задумались о выборе именно основ православной культуры».

    Напомним, что на подобных собраниях затрагиваются вопросы, связанные с содержанием учебного пособия по модулю основ православной культуры, говорится о важности для ребят познакомиться с ОПК, потому что эта дисциплина выстраивает межпредметные связи в средней школе, способствует лучшему усвоению литературы, истории, обществознания.

    Основы религиозных культур и светской этики изучаются в четвертом классе. Его содержание определено шестью самостоятельными модулями: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики».

    Вопросы доступности изучения основ православной культуры находятся в фокусе внимания церковной и светской власти на федеральном и региональном уровнях. Участие представителей духовенства в родительских собраниях призвано дать возможность родителям получить ответы на их вопросы и урегулировать возможные недоумения. 

20 февраль 09:29 | : Будни / Верую

