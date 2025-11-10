Вверх
На двух стульях

Известный девелопер Алексей Семеняченко выступил с критическими заявлениями в отношении России

Алексей Семеняченко — заметная фигура российского бизнеса 2000–2010-х годов. Основанная и возглавляемая им группа компаний «Олимпик Сити» брала на себя реализацию масштабных девелоперских проектов, среди которых многофункциональный деловой комплекс «Новосибирск-Сити» (объем инвестиций — свыше $1 млрд), курортно-оздоровительный кластер «Город здоровья» в Ставропольском крае (предварительная стоимость проекта — 287 млрд рублей), а также мегапроект «Города Олимпийской славы России».

Планировалось создание целого ряда городов-спутников крупных региональных центров — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Сочи (всего более десятка городов) — с развитой спортивной инфраструктурой. Объем инвестиций только в одной Московской области должен был составить $16 млрд: предполагалось строительство с нуля города с населением около 150 тыс. человек. Масштаб заявленных планов был значительным. Однако фактический результат, как признают участники рынка, оказался куда скромнее: большинство проектов так и не были реализованы, были заморожены либо осуществлены в существенно урезанном формате.

В настоящее время бывший глава «Олимпик Сити» проживает в Испании, где занимается новыми девелоперскими инициативами. При этом Семеняченко не разорвал связи с Россией — он не продал бизнес-активы, рассчитывая на возможность возобновления замороженных проектов в будущем. На этом фоне его недавнее интервью одному из испанских СМИ, выдержки из которого публикует ИНФОКС, в котором предприниматель в крайне критичном ключе высказался о России, вызвало вопросы. В нем страна была представлена как нецивилизованная юрисдикция с отсутствием равных правил игры — в противопоставление Испании, где, по его словам, все определяется законами и работой юристов. А решение руководства страны начать СВО названо «стратегической ошибкой», ведущей Россию к обнищанию и упадку.

Стремление продемонстрировать лояльность европейской политической повестке выглядит объяснимым, однако остается открытым вопрос: насколько этично в подобной ситуации рассчитывать на сохранение возможностей для продолжения бизнеса в России. Тем более с учетом неоднозначной истории реализации заявленных ранее проектов.

Выбор места проживания, образа жизни и мировоззрения, безусловно, является личным делом каждого. Однако публичные выступления известного предпринимателя с обобщающими и резкими оценками страны и общества в целом выходят за рамки частного мнения и переходят в сферу публичной ответственности. Игнорировать эту разницу уже не представляется возможным.

