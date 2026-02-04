Вверх
В Архангельске на деньги жертвователей издана православная книга

Библиотечная коллекция Антониево-Сийского монастыря пополнилась новым изданием. Это труд архангельского писателя Дмитрия Хорина « Антоний Сийский. Житие в пересказе для детей и юношества».

Книга только вышла из печати, одобрена Советом РПЦ. Иллюстрации созданы художником Еленой Мякушиной. Издательство КИРА выпустило в свет 500 экземпляров, 100 из них, автор передал Сийской обители.

Несомненно, подобные книги сегодня очень важны для подрастающего поколения. Они не только знакомят с северными святыми, но и учат добру, любви к ближним, показывают пример праведной жизни с Богом.

Автор благодарит всех жертвователей, участием которых стала возможна публикация.

22 февраль 10:06 | : Культура / Верую

