В Архангельске на деньги жертвователей издана православная книга

Библиотечная коллекция Антониево-Сийского монастыря пополнилась новым изданием. Это труд архангельского писателя Дмитрия Хорина « Антоний Сийский. Житие в пересказе для детей и юношества».



Книга только вышла из печати, одобрена Советом РПЦ. Иллюстрации созданы художником Еленой Мякушиной. Издательство КИРА выпустило в свет 500 экземпляров, 100 из них, автор передал Сийской обители.



Несомненно, подобные книги сегодня очень важны для подрастающего поколения. Они не только знакомят с северными святыми, но и учат добру, любви к ближним, показывают пример праведной жизни с Богом.



Автор благодарит всех жертвователей, участием которых стала возможна публикация.