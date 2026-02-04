"Сретение" пришло в воскресные школы Северодвинска

Воспитанники и педагоги всех воскресных школ Северодвинска встретились на познавательной игре «Сретение», которая уже одиннадцатый год проходит в православном просветительском центре святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В этом году викторину посвятили теме «Двунадесятые праздники».

В жюри были священники Олег Згама, Анатолий Филев и Димитрий Шабанов.

Первое место заняла школа храма Воскресения Христова, второе — школа храма святителя Николая Чудотворца, третье место поделили школы Владимирского храма и духовно-просветительского центра святых Кирилла и Мефодия.

Увенчалось событие концертом и чаепитием.



