"Сретение" пришло в воскресные школы Северодвинска

    Воспитанники и педагоги всех воскресных школ Северодвинска встретились на познавательной игре «Сретение», которая уже одиннадцатый год проходит в православном просветительском центре святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

    В этом году   викторину посвятили теме «Двунадесятые праздники».

    В жюри были священники Олег Згама, Анатолий Филев и Димитрий Шабанов.

    Первое место заняла школа храма Воскресения Христова, второе — школа храма святителя Николая Чудотворца, третье место поделили школы Владимирского храма и духовно-просветительского центра святых Кирилла и Мефодия.

    Увенчалось событие концертом и чаепитием. 


21 февраль 09:30 | : Будни / Верую

