Соломбала может оказаться древнее объявленной даты юбилея

В опубликованной ИА РУСНОРД 4 февраля с.г. статье «Соломбала — круглая отличница» (https://rusnord.ru/dayly/71511-solombala-kruglaja-otlichnica.html) предлагается учредить памятную дату «День корабельной Соломбалы», «в соответствии с первым официальным упоминанием о поселении в описи Новгородских земель от 1471 года», отметив в предстоящем июле 555-летие Соломбалы.  При этом почему-то не берётся во внимание более древний документ (начала XV века), в котором упоминается Соломбала. Речь идёт о «Рядной Василия Федорова, его детей и братанов с новгородскими посадниками Иваном Даниловичем о выкупе у него Андреева участка за Волоком в Соломбале, Ижме, Лодме и Уне», опубликованной под номером 130 в книге «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» (1949 г.).

Академик В.Л. Янин, проанализировав в разделе 7 «Двинские акты» академического издания «Новгородские акты XII – XV вв. Хронологический комментарий» (М.,1991, с.301-302) содержание грамоты № 130, а также имеющиеся исторические факты, определил точное время издания данной грамоты. Выдержка из анализа:  «Андреев участок в Соломбале, завещанный Андреем Хутынскому монастырю и приобретенный у монастыря Иваном Даниловичем (ГВНП № 127), выкупается по комментируемому документу Василием Федоровичем с детьми и племянниками - Мартемьяном, Иваном, Андреяном и Яковом Александровичами, которые все вместе называют бывшего владельца этого участка – Андрея – своим дядей (надо полагать, что дядей он мог приходиться только детям и племянникам Василия Федоровича).

Иван Данилович был посадником в 1415-1417 гг. (см. комментарий к предыдущему документу [грамота № 127]); в рассматриваемой рядной он уже носит посадничий титул…».

Таким образом, известное по документам время посадничества (1415-1417 годы) участника сделки новгородца Ивана Даниловича является аргументом для уточнения «официального возраста» Соломбалы. Если согласиться даже с его верхним пределом (1416 -1417 годы), в 2026 или 2027 годах можно отметить 610 лет со дня первого, подтверждённого документально упоминания Соломбалы. 

Не три пятёрки — зато древнее. 

Александр Чашев 


