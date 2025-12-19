Вверх
Замороженным домами в Пинежском округе занялся Следственный комитет

В социальных медиа сообщается, что в поселках Таежный и Ясный Пинежского района практически отсутствует центральное отопление. Жильцы домов несколько дней жаловались на недостатки в работе системы теплоснабжения, однако надлежащей реакции ответственных лиц не последовало. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономном округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Истребованы необходимые документы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающей организации и должностных лиц в части исполнения своих обязанностей.

Дело принято к производству следственным отделом по Пинежскому району регионального следственного управления СКР. Ход расследования находится на контроле у руководителя управления. В результате принятых мер температура в жилых помещениях повышена. Ремонтные работы будут завершены в кратчайшие сроки.

10 январь 16:49 | : Скандалы

