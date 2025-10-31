Вверх
Следователи разбираются с властью Онежского округа по поводу отсутствия дров

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено видеообращение жителей одной из деревень Онежского округа о ненадлежащем обеспечении дровами трех населенных пунктов и бездействии администрации в решении возникшей ситуации. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Истребованы необходимые документы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц муниципалитета в части исполнения своих обязанностей.

 Дело принято к производству следственным отделом по Онежскому району регионального следственного управления СКР.  

