Капремонтом школы в поселке Лесная речка занялись... следователи

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о ненадлежащем выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту школы в поселке Лесная Речка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершеннее в особо крупном размере) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Истребованы необходимые документы. В ходе следствия будет дана правовая оценка как действиям подрядных организаций, так и должностных лиц муниципалитета в части исполнения своих обязанностей.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.