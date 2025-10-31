Вверх
Дровами в Онежском округе занимается прокуратура

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа поставлена на контроль ситуация, связанная с несвоевременным обеспечением администрацией Онежского муниципального округа жителей трех населенных пунктов Куша, Золотуха, Унежма твердым топливом (дровами) в зимний период. 

Ранее в преддверии отопительного сезона в целях недопущения нарушений закона Онежским межрайонным прокурором главе муниципального округа объявлено предостережение.   

Вместе с тем администрацией округа своевременные меры по снабжению населения древесиной для нужд теплоснабжения не приняты, что явилось основанием для внесения прокурором главе муниципального округа представления, по результатам рассмотрения которого активизирована работа по поставке твердого топлива жителям района. 

В настоящее время принимаются меры, направленные на обеспечение населения твердым топливом, ситуация остается на контроле прокуратуры.

 


16 декабрь 14:26 | : Скандалы

