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Онега чудом избежала срыва перевозок водным транспортом

Онежским межрайонным прокурором в ходе осуществления надзорной деятельности выявлено бездействие должностных лиц администрации МО «Онежский муниципальный округ» при осуществлении закупочных процедур на право заключения муниципальных контрактов на обеспечение водного транспортного обслуживания населения в границах г. Онега по маршруту: г. Онега (порт) – Легашевская запань и в границах Онежского муниципального округа по маршруту с. Порог – дер. Усть-Кожа. Данные обстоятельства нарушают права  граждан, влекут невозможность передвижения в указанные населенные пункты. 

В этой связи прокурором главе муниципального округа объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, во исполнение которого закупка объявлена, определен ее победитель, водное транспортное сообщение населения организовано.  

06 май 14:58 | : Скандалы

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