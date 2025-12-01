Вверх
Жительнице Коряжмы возместили ущерб от покупки фейковой турпутевки

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал виновной женщину индивидуального предпринимателя в сфере туризма по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что весной 2024 г. к подсудимой обратился гражданин с просьбой оформить ему туристическую путевку в Турецкую Республику. Согласившись помочь туристу, она ввела его в заблуждение относительно оформления требуемой путевки, после чего потребовала оплату за оказанную услугу. 

Не подозревая о незаконности действий, мужчина перевел денежные средства в сумме 192 тыс. рублей в качестве оплаты за туристический продукт. В итоге путевка на путешественника оформлена не была, а полученными денежными средствами подсудимая распорядилась по своему усмотрению.  

Свою вину предприниматель признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

Причиненный ущерб гражданин взыскал с подсудимой в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор вступил в законную силу.

15 декабрь 14:14 | : Скандалы

