В Архангельске две школьницы поживились деньгами из комода знакомой тети

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокурора и признал 15-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении кражи в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), а также кражи группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и 15-летнюю жительницу Приморского района за совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что несовершеннолетние с 01.09.2024 по 24.09.2024 приходили в гости к знакомой в квартиру, расположенную в г. Архангельске, и узнав, что у ее мамы в комнате в комоде хранится крупная сумма денежных средств, решили их похитить.

В то время, как одна отвлекала хозяйку квартиры, вторая извлекала из комода кошелек, из которого тайно похищала денежные средства в суммах от 15 000 до 70 000 рублей, после чего подсудимые уходили из квартиры.

Всего они тайно похитили денежные средства в общей сумме 203 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом одна купила себе телефон «iPhone 11», который потом потеряла.

Кроме того, ранее несовершеннолетняя жительница г. Архангельска с 01.06.2024 по 13.08.2024, находясь в той же квартире, тайно извлекала из комода кошелек, принадлежащий маме ее подруги, и похищала денежные средства, в суммах от 5 000 до 60 000 рублей за раз, а в общей сумме 400 000 рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимые вину признали, частично погасили ущерб.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинения, жительнице областного центра назначено наказание в виде 1 года 7 дней лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетняя освобождена от назначенного наказания и помещена в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения ей возраста 18 лет. Жительнице Приморского района – назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Исковые требования потерпевшей о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены.