Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске две школьницы поживились деньгами из комода знакомой тети

Исакогорский районный суд г. Архангельска  согласился с позицией прокурора и признал 15-летнюю жительницу областного центра  виновной в совершении кражи в крупном размере (п. «в» ч. 3  ст. 158 УК РФ), а также кражи группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и 15-летнюю жительницу Приморского района за совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину  (п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что несовершеннолетние с 01.09.2024 по 24.09.2024  приходили в гости к знакомой в квартиру, расположенную в г. Архангельске, и узнав, что у ее мамы в комнате в комоде хранится крупная сумма денежных средств, решили их похитить.  

В то время, как одна отвлекала хозяйку квартиры, вторая извлекала из комода кошелек, из которого тайно похищала денежные средства в суммах от 15 000 до 70 000 рублей, после чего подсудимые уходили из квартиры. 

Всего они тайно похитили денежные средства в общей сумме 203 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом одна купила себе телефон «iPhone 11», который потом потеряла. 

Кроме того, ранее несовершеннолетняя жительница г. Архангельска с 01.06.2024 по 13.08.2024, находясь в той же квартире, тайно извлекала из комода кошелек, принадлежащий маме ее подруги, и похищала денежные средства, в суммах от 5 000 до 60 000 рублей за раз, а в общей сумме 400 000 рублей, что является крупным размером. 

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимые вину признали, частично погасили ущерб.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинения, жительнице областного центра назначено наказание  в виде 1 года 7 дней лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетняя освобождена от назначенного наказания и помещена в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения ей возраста 18 лет.   Жительнице Приморского района – назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Исковые требования потерпевшей о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены. 

30 апрель 16:09 | : Происшествия

Главные новости


В ритме Цоя. Ограбление по-лоховски в фильме "Кончится лето"
Фишер, он же Абель. Архангельские следы отца разведчика

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20