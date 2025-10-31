Вверх
В Северодвинске раскрыто мошенничество при ремонте школы

По требованию прокуратуры города Северодвинска управлением УМВД России по Архангельской области по материалам проверки РУФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании г. Санкт-Петербурга и руководителя проекта по ремонту общеобразовательной школы. 

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В ходе доследственной проверки установлено, что при проведении капитального ремонта МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г.Северодвинска в рамках программы по ремонту школ «Модернизация школьных систем образования», реализуемой по государственной программе «Развитие и образование», подрядной организацией взятые на себя обязательства по муниципальному контракту от 22.03.2024 своевременно не исполнены, в связи с чем контракт с ней расторгнут в одностороннем порядке с 11.03.2025.

Желая скрыть от контролирующих органов совершенные хищения на сумму более 3 млн рублей, подрядчиком предоставлены к оплате работы, которые фактически им не выполнялись.

В настоящее время ремонт школы завершен другими подрядными организациями. 

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле органов прокуратуры. 

 

12 декабрь 09:28 | : Скандалы

