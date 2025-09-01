Вверх
Главный инженер МУПа из Котласа оказался банальным взяточником

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главного инженера одного из муниципальных предприятий города Котласа в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение в особо крупном размере).  

 Следствием установлено, что в 2023-2024 годах главный инженер предприятия за общее покровительство деятельности двух предпринимателей при заключении с ними контрактов, а также при приемке и оплате выполненных по ним работ получил незаконное вознаграждение на общую сумму более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности  РУФСБ России по Архангельской области. 

 Обвиняемый содержится под стражей, он частично признал свою вину.

 В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на денежные средства и автомобиль подследственного на общую сумму более 12 миллионов рублей. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении взяткодателей прекращены по примечанию к статье ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Согласно примечанию к указанной статье, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

 

21 октябрь 08:49 | : Скандалы

