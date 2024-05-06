СК оперативно отреагировал на материал о "Доме Дракулы" от "Руснорда"

Вчера мы опубликовали материал о плачевном состоянии «Дома Дракулы» в Архангельске. И вот реакция от Следственного комитета:

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что рядом с Грачев парком города Архангельска в свободном доступе расположен опасный строительный объект, на котором ежегодно травмируются люди.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Следователями СК будет выполнен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.