Минус 12 млн. В Архангельске "завис" капремонт 93-й школы

По жалобам северян представители Народного фронта выехали в посёлок Лесная речка, чтобы проверить ход капремонта школы № 93.



В прошлом году в здании 1969 года постройки училось 395 детей, которые пока переведены в стены другого учреждения. Надолго ли? Ответить не смогли ни исполнители работ, ни руководство школы.



Дело в том, что на объекте ремонта за 21,5 миллиона рублей сменился третий подрядчик: предыдущие бросили начатое, получив 12 миллионов за выполненные работы. Теперь новая фирма обсчитывает новую смету с учетом того, что предстоит доделать за нерадивыми коллегами.



А пока картина здесь грустная: замена деревянных перекрытий полов не включена впроект, в кабинетах физики, химии и информатики ремонт сделан без учета ряда нормативов (подведение воды и Интернета), по всему зданию – недоработки в чистовой отделке.



Народный фронт обратился к заказчику объекта – мэрии Архангельска. Требует взять ремонт школы на особый контроль, обеспечив нашим детям качественный и безопасный учебный процесс.