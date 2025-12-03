Прокурорская проверка. Поликлиника в Маймаксе закрытию не подлежит

Заместителем прокурора города Архангельска Владиславом Кононовым в связи с поступающими обращениями граждан о возможном закрытии поликлиники № 3 в Маймаксанском округе г. Архангельска, а также нарушениях прав медицинского персонала и пациентов посетил с рабочим визитом данное медицинское учреждение.
Сотрудником надзорного ведомства проведена встреча с трудовым коллективом поликлиники, в ходе которой даны разъяснения по поступившим вопросам.
Проведен опрос пациентов лечебного учреждения по вопросам медицинского обслуживания. До сведения граждан доведена информация о том, что функционирование поликлиники будет продолжено в штатном режиме.
Все поступившие обращения и предложения будут учтены при осуществлении надзорной деятельности.
Вопросы соблюдения прав пациентов и сотрудников поликлиники поставлены на контроль городской прокуратуры.