Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокурорская проверка. Поликлиника в Маймаксе закрытию не подлежит

Заместителем прокурора города Архангельска Владиславом Кононовым в связи с поступающими обращениями граждан о возможном закрытии поликлиники № 3 в Маймаксанском округе г. Архангельска, а также нарушениях прав медицинского персонала и пациентов посетил с рабочим визитом данное медицинское учреждение. 

Сотрудником надзорного ведомства проведена встреча с трудовым коллективом поликлиники, в ходе которой даны разъяснения по поступившим вопросам.

Проведен опрос пациентов лечебного учреждения по вопросам медицинского обслуживания. До сведения граждан доведена информация о том, что функционирование поликлиники будет продолжено в штатном режиме.

Все поступившие обращения и предложения будут учтены при осуществлении надзорной деятельности.

Вопросы соблюдения прав пациентов и сотрудников поликлиники поставлены на контроль городской прокуратуры.

04 декабрь 12:52 | : Скандалы

Главные новости


Дожить до сансары. Роман Михайлов высказался о таинствах любви
Две беды Вилегодского округа Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (79)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20