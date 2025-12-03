Митрополит Корнилий: "Вспомним, как Иисус Христос пришел в синагогу"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 декабря, в неделю 26-ю по Пятидесятнице, попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы и праздник святой великомученицы Екатерины, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос пришел в синагогу. Каждый православный христианин в воскресный день и во дни праздников приходит в храм Божий. Для чего? Прежде всего, для того чтобы помолиться Господу Богу, участвовать в таинствах церковных и для того чтобы услышать Священное Писание. Господь подал всем нам пример — в день субботний Он пришел в синагогу и там проповедовал Слово Божие. В синагоге была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться, как пишет евангелист. Эта женщина была согбенной, но, невзирая ни на что, преодолевая свой недуг, она приходила в синагогу для того чтобы помолиться Господу Богу. Видимо, у нее было доброе сердце, поэтому Господь обратил на нее особое внимание. Он подозвал ее и сказал ей: «Жено! Ты освобождаешься от недуга твоего». Христос Спаситель никогда не проходил мимо человеческого горя, Он возложил на сию женщину руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Далее евангелист повествует, что начальник синагоги вознегодовал, видя, что Господь наш Иисус Христос совершил исцеление в субботу, в день покоя. Начальник синагоги вышел из себя, как мы говорим, и обратился к народу с такими словами: «Есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в день субботний». Почему же начальник синагоги не сказал это Самому Христу Спасителю? Побоялся. Во-первых, когда приходил Господь, собиралось множество народа для того, чтобы увидеть Христа и услышать живое слово Его проповеди. Вдруг Он не придет, и придет меньше народу? Вероятно, так лукаво помышлял начальник синагоги. А Христос Спаситель, для Которого любовь выше всех установлений и правил, сказал ему: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» В чем же нарушение закона, если Господь сотворил доброе дело и исцелил несчастную женщину? Нет в этом никакого нарушения закона! «Приходите завтра…», — к сожалению, и в нашей жизни мы слышим эти слова, и страдающий человек порой может столкнуться с холодным безучастным отношением, когда ему отказывают в помощи, ссылаясь на какие-нибудь правила или принципы. Но ведь никто бы не хотел, чтобы к нему было такое отношение, и по мере наших сил, мы с вами, возлюбленные, должны избегать такой безучастности и лукавства и стараться оказывать помощь и вообще совершать добрые дела по примеру Господа нашего Иисуса Христа. Прежде всего, мы должны посещать храм Божий и творить добрые дела и дела милосердия.

Жили рядом два ремесленника, они оба занимались одним ремеслом. Один из них имел большое семейство и каждодневно ходил в храм Божий. Однако, несмотря на то, что это отнимало у него немало времени для работы по ремеслу, он достаточно содержал и прокармливал себя со всем семейством. Другой же слишком много отдавался ремеслу, так что нередко в праздничные дни, которые должны быть посвящены на служение Богу, не бывал в храме Божием, а сидел за работой, но богатым не был и с трудом кормился. Он стал завидовать первому и однажды не вытерпел и с раздражением спросил соседа: «С чего это и как ты богатеешь? Ведь вот я больше тебя тружусь, но беден». Желая, чтобы сосед почаще вспоминал о Боге, тот человек ответил: «Я, каждодневно ходя в церковь, нередко нахожу золото по дороге; и так мало-помалу приобретаю. Если хочешь, — станем вместе ходить в церковь, — я буду каждый день звать; но только все, что каждый из нас ни нашел бы, — делить пополам». Бедняк поверил, согласился, и стали они вместе каждый день посещать храм Божий и другой скоро привык и к такому благочестивому обычаю. Бог видимо благословлял его и труд его: он стал поправляться и богатеть. Тогда первый, подавший добрую мысль, признался своему соседу: «Я не совсем правду говорил тебе раньше, но от сказанного мною ради Бога и твоего спасения какая польза для души твоей и для твоего имения! Поверь, что я ничего не находил на земле, никакого золота, и не из-за золота посещал храм Божий, но именно потому, что Бог сказал: ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6:33). Впрочем, если я говорил, будто находил золото, не погрешал: ведь ты нашел и приобрел». Обратим внимание на сию притчу, и все воскресные и праздничные дни будем проводить не в праздности или земных заботах, но в молитве ко Господу Богу!

В сей день, возлюбленные во Христе братья и сестры, почерпнем себе второй важный урок — несмотря на недуг и немощь, болящая женщина ходила в синагогу для того чтобы там молиться Господу Богу и слышать Священное Писание. За ее самоотверженную веру Господь дал ей исцеление. Так и мы, имея телесные или душевные недуги, не будем ослабевать в молитвах. Будем всегда приходить в храм Божий для того чтобы здесь получить благодатное исцеление от многоразличных недугов душевных и телесных.

Сегодня Святая Церковь совершает память святой великомученицы Екатерины. Она была царского рода, имела богатство, славу, почет и красоту телесную, а также огромную премудрость. Все женихи, которые просили ее руки, не были достойны ее красоты и премудрости. Однажды ее мать привела Екатерину к христианскому священнику, и он дал ей икону Богоматери. Она молилась пред этой святой иконой, и в тонком сне увидела, как Пречистая Богоматерь обратилась к Своему Божественному Сыну и попросила, чтобы Он взглянул на сию деву, которая красива собою и премудра умом. Но Господь сказал «нет». После этого сна Екатерина снова пришла к священнику и всё ему рассказала, недоумевая, почему так случилось. Пред Господом Богом все наши знания и вся земная премудрость, вся красота не имеют значения. Священник крестил ее и научил премудрости Божией. Когда она преисполнилась Божественной благодати, Екатерина снова стала молиться Пречистой Богоматери, и в тонком сне увидела, как Владычица мира молится пред Своим Сыном и просит Его даровать ей обручальный перстень, и Господь дал этот перстень. Почему же так случилось? Потому что она уверовала во Христа, приняла Крещение и обрела благодать Духа Святого. Святая великомученица Екатерина приняла страшные мучения за Господа, она преумножила премудрость, дарованную Господом, и по ее слову уверовали во Христа сама царица, стратилат Порфирий и двести воинов, которые также исповедовали Христа Спасителя и пошли за великомученицей Екатериной. Она была усечена мечом и до последнего издыхания и до последней капли крови она свидетельствовала о правде Божией. Когда воин поднял меч и отсек честную главу святой Екатерины, и из раны вместо крови истекло молоко. Честные ее мощи, как то видели удостоившиеся того верующие, тотчас же были взяты святыми Ангелами, и перенесены на гору Синайскую. Все паломники, которые приезжают туда, имеют благодатную возможность прикоснуться к многоцелебным мощам святой великомученицы Екатерины. Царь Алексей Михайлович Романов однажды, будучи в глухом лесу на охоте, сподобился увидеть святую великомученицу Екатерину, которая сказала ему идти в столицу, где его жена родила девочку. Царь отправился в столицу, и по дороге им встретился гонец, который сказал, что царица родила дочь. В том месте, где было видению царю святой великомученицы Екатерины, построили прекрасный монастырь в честь святой Екатерины, и дочь также назвали Екатериной. Мы с вами знаем о том, что святая является покровительницей многих женщин, которые носят во чреве младенцев. Она является покровительницей жен и малых детей. В сей день мы с горячей молитвой обратимся к святой великомученице Екатерине, помолимся ей, чтобы она дала нам премудрость разуметь Слово Божие и читать Священное Писание, влагать всё это в наше сердце и жить по Священному Писанию, как учит нас Господь наш Иисус Христос. Да поможет нам в этом Сладчайший Спаситель по молитвам Пречистой Своей Матери и святой великомученицы Екатерины ныне и присно и во веки веков. Аминь!

С праздником Воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!