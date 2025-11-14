Вверх
Прокуратура Архангельской области выявила массовые нарушения в госзакупках

Прокуратурой области и автономного округа выявлено 2183 нарушения законодательства о закупках, принято 1190 актов реагирования.

Прокурорского вмешательства потребовали нарушения, связанные с недостатками правового регулирования закупочной деятельности заказчиков, необеспечением открытости информации о закупках, определением начальной (максимальной) цены контрактов, размещением отчетности и несоответствием контрактов требованиям закона, несоблюдением порядка заключения, исполнения контрактов, непринятием заказчиками мер претензионного характера.

Архангельским УФАС России по постановлению прокурора города Коряжмы должностное лицо ГКУ АО «Отряд государственной противопожарной службы № 7» привлечено к административной ответственности по ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения за неразмещение отчета о закупках у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Выявленные прокурором Холмогорского района факты нарушения ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» сроков оплаты публичных контрактов на поставку коммунальных услуг послужили основанием для привлечения руководителя учреждения по постановлению антимонопольного органа к административной ответственности по ч. 8 ст.7.30.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

По материалам проверки, проведенной прокуратурой города Новодвинска, Приморским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении директора подрядной организации в связи с хищением при исполнении контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания образовательного учреждения денежных средств в сумме не менее 47 млн рублей путем перевода их на счета подконтрольных аффилированных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведение проверок на данном направлении продолжается.

19 ноябрь 09:15 | : Скандалы

