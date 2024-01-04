Директор школы в Холмогорах погорел на дроблении контрактов при закупках

Прокуратура Холмогорского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе.

Установлено, что в одном из образовательных учреждений Холмогорского муниципального округа выявлены многочисленные факты нарушения требований закона в сфере закупок, выразившиеся в искусственном дроблении контрактов и оформлении контрактов несколькими самостоятельными договорами на выполнение работ по подготовке сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости, а также на поставку компьютерной техники, оборудования и комплектующих к вычислительной технике с целью избежания конкурентных способов определения поставщика и осуществления тем самым их закупки у единственного поставщика.

Искусственное дробление контрактов создает условия для злоупотребления полномочиями при осуществлении закупок, предпосылки для развития коррупции, недобросовестной конкуренции, ущемляет права субъектов предпринимательской деятельности на равный доступ к участию в закупках.

В этой связи прокурором Холмогорского района в отношении директора образовательного учреждения возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области принято решение о привлечении директора школы к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.