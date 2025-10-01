Участнику СВО из Северодвинска отказывали в денежной компенсации

Прокуратурой г. Северодвинска рассмотрено обращение инвалида 2 группы, являющегося участником специальной военной операции (далее - СВО), поступившее на личный прием прокурора города по вопросу не предоставления ему меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

Проверкой установлено, что решением руководителя отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу автономному округу отказано в предоставлении участнику СВО ежемесячной денежной компенсации, поскольку заявителем в ходе выполнения задач и целей СВО контракт с Министерством обороны Российской Федерации не заключался.

Не согласившись с указанным решением прокуратура города обратилась в Ломоносовский районный суд г. Архангельска с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности назначить ежемесячную денежную компенсацию.

Решением суда исковые требования прокуратуры города удовлетворены, его исполнение находится на контроле прокурора.