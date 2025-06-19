Вверх
В Северодвинске инвалиду СВО трижды отказывали в деньгах

Прокуратурой г. Северодвинска рассмотрено обращение инвалида 2 группы, являющегося участником специальной военной операции, поступившее на личный прием прокурора города по вопросу не предоставления ему меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

Проверкой установлено, что отделом социальной защиты населения по
 г. Северодвинску ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения» трижды отказано в предоставлении участнику СВО региональной выплаты в размере 500 тыс. рублей, поскольку заявителем в ходе выполнения задач и целей СВО контракт с Министерством обороны Российской Федерации не заключался.

Не согласившись с указанными решениями прокуратура города обратилась в Октябрьский районный суд г. Архангельска с иском о признании отказа незаконным и возложении обязанности произвести региональную выплату.  

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

(фото с https://www.nsk.kp.ru

14 август 10:02 | : Скандалы

