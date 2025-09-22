В Архангельске судебные приставы арестовали недострой

Архангельские судебные приставы арестовали объект незавершенного строительства из-за многомиллионного долга компании-владельца.

На исполнение в отделение судебных приставов по Октябрьскому округу г. Архангельска поступил исполнительный документ в отношении компании, основным видом деятельности которой является управление недвижимым имуществом. По решению суда компания обязана выплатить в пользу индивидуального предпринимателя - исполнителя строительных работ 45 миллионов рублей, а также неустойку за каждый день просрочки платежа.

Сотрудником органа принудительного исполнения установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют. Единственным имуществом на балансе компании числится объект незавершенного строительства — многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на первом этаже. Работы на данном объекте заморожены на стадии постройки трёх этажей.

С целью восстановления нарушенных прав взыскателя на получение денежного вознаграждения за произведённые работы объект незавершённого строительства арестован судебным приставом.

Сейчас идёт процедура оценки имущества и подготовки необходимым процессуальных документов для передачи его на принудительную реализацию.