В Архангельске судебные приставы арестовали недострой

Архангельские судебные приставы арестовали объект незавершенного строительства из-за многомиллионного долга компании-владельца.

            На исполнение в отделение судебных приставов по Октябрьскому округу г. Архангельска поступил исполнительный документ в отношении компании, основным видом деятельности которой является управление недвижимым имуществом. По решению суда компания обязана выплатить в пользу индивидуального предпринимателя - исполнителя строительных работ 45 миллионов рублей, а также неустойку за каждый день просрочки платежа.

            Сотрудником органа принудительного исполнения установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют. Единственным имуществом на балансе компании числится объект незавершенного строительства — многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на первом этаже. Работы на данном объекте заморожены на стадии постройки трёх этажей.

            С целью восстановления нарушенных прав взыскателя на получение денежного вознаграждения за произведённые работы объект незавершённого строительства арестован судебным приставом. 

            Сейчас идёт процедура оценки имущества и подготовки необходимым процессуальных документов для передачи его на принудительную реализацию.

