В Архангельске поминали введение в храм Пресвятой Богородицы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 декабря, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — один из главных христианских праздников. В этот день мы вспоминаем, как трехлетняя Богородица была приведена своими родителями в Иерусалимский храм.

Традиция эта была достаточно распространенной в израильском обществе. Супруги, у которых, так же как и у родителей Богородицы, ребенок рождался уже в преклонном возрасте, посвящали свое дитя Богу, отдавая в храм. Таким образом они выражали свою благодарность Творцу, а дети получали должное воспитание и образование, а когда подрастали — помогали восстанавливать храм, пострадавший при осаде Иерусалима римлянами. По преданию, сама Богородица участвовала в вышивке завесы для Святая святых — той самой, которая в момент смерти ее Сына на Кресте раздралась надвое (Мф 27:51).

Маленькая Мария без посторонней помощи поднялась по 12 ступеням, которые символизировали 12 колен (то есть родов) Израилевых. Ее встретил первосвященник Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи.

Почему же Церковь так выделяет это событие? Потому что в храм, который для иудейского народа был местом особого присутствия Божия, вошел новый, уже одушевлённый храм Божий — Богородица, — из которого в мир придет Сам Христос.



