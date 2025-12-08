Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске поминали введение в храм Пресвятой Богородицы

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 декабря, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили архангельские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

    Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — один из главных христианских праздников. В этот день мы вспоминаем, как трехлетняя Богородица была приведена своими родителями в Иерусалимский храм.

    Традиция эта была достаточно распространенной в израильском обществе. Супруги, у которых, так же как и у родителей Богородицы, ребенок рождался уже в преклонном возрасте, посвящали свое дитя Богу, отдавая в храм. Таким образом они выражали свою благодарность Творцу, а дети получали должное воспитание и образование, а когда подрастали — помогали восстанавливать храм, пострадавший при осаде Иерусалима римлянами. По преданию, сама Богородица участвовала в вышивке завесы для Святая святых — той самой, которая в момент смерти ее Сына на Кресте раздралась надвое (Мф 27:51).

    Маленькая Мария без посторонней помощи поднялась по 12 ступеням, которые символизировали 12 колен (то есть родов) Израилевых. Ее встретил первосвященник Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи.

    Почему же Церковь так выделяет это событие? Потому что в храм, который для иудейского народа был местом особого присутствия Божия, вошел новый, уже одушевлённый храм Божий — Богородица, — из которого в мир придет Сам Христос. 


04 декабрь 09:20 | : Будни / Верую

Главные новости


Дожить до сансары. Роман Михайлов высказался о таинствах любви
Две беды Вилегодского округа Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (79)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20