Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В вельском техникуме с отстающих студентов брали мзду

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  сотрудника одного из техникумов Вельского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение должностным лицом взятки, не превышающей десяти тысяч рублей) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также в отношении двух студентов-взяткодателей по  ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача мелкой взятки).

По версии следствия, в сентябре 2025 года должностное лицо получило от двух студентов взятки в виде имущества за погашение академической задолженности и выставление им удовлетворительных отметок без фактической проверки знаний. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Вельскому району.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

От взяткодателей поступили заявления о явке с повинной. 

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

10 ноябрь 08:53 | : Скандалы

Главные новости


Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вологодский Филимонов: проверка народа на прочность

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (122)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20