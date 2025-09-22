В вельском техникуме с отстающих студентов брали мзду

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из техникумов Вельского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение должностным лицом взятки, не превышающей десяти тысяч рублей) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также в отношении двух студентов-взяткодателей по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача мелкой взятки).

По версии следствия, в сентябре 2025 года должностное лицо получило от двух студентов взятки в виде имущества за погашение академической задолженности и выставление им удовлетворительных отметок без фактической проверки знаний.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Вельскому району.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

От взяткодателей поступили заявления о явке с повинной.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.