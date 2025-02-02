В Няндоме выявлен куроцап*

*Куроцап - мелкий чиновник-взяточник

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника муниципального автономного учреждения, подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия).

Следствием установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, предложил двум осужденным к отбыванию наказания в виде обязательных работ за незаконное денежное вознаграждение указать в табелях учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанных часах без фактической отработки назначенного судом наказания.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Подследственный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.