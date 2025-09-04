Только прокурор защитил права двух работников управляшки из Яренска

Прокуратурой Ленского района в ходе рассмотрения обращений жителей села Яренск выявлены нарушения законодательства об оплате труда.

Установлено, что заявители приняты на работу в одну из управляющих организаций районного центра делопроизводителем и уборщицей, при этом работодателем допущена частичная невыплата заработной платы работникам за август 2025 года, а также не произведена выплата отпускных в сентябре текущего года.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором директору управляющей организации внесено представление, в суд направлено заявление о выдаче судебного приказа, по результатам рассмотрения которых задолженность по заработной плате и отпускным на общую сумму более 80 тыс. рублей погашена.

Кроме того, в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), материалы которого направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № 2 Вилегодского судебного района Архангельской области.