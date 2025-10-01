Та еще птичка. УК «Колибри» из Коноши довела жилой дом до разрухи

В Народный фронт пришло видео от подписчиков из МО “Коношское”, где проживает более 12 300 человек. Собственники дома на улице Западная, 4 рассказали, что местная управляющая компания “захватила” порядка 150 жилых домов поселения, но выполнять свою работу не готова.



Например, в их доме в подвале стоит вода, а пройти можно только в броднях. Трубы давно заржавели и находятся в ужасном состоянии. Чердачное помещение завалено мусором, поэтому, когда в него заходишь, стоит невыносимая вонь. Дело в том, что три года назад под крышей случился пожар, но ничего не убрано до сих пор.



В доме 1983 года постройки ни разу не проводился текущий ремонт на первом этаже, стены давно обветшали, но никогда не окрашивались. Между тем, жильцы ежемесячно “отстёгивают” управляйке по 800-900 рублей с квартиры. И задаются вопросом: а за что? Ведь содержание дома не проводится!



Представители Народного фронта обратились в МО “Коношское”, Госжилинспекцию и прокуратуру региона. Активисты требуют привлечь к ответственности руководителя УК “Колибри” Дмитрия Макурина