Пока НФ не грянет: в архангельской аварийке наконец-то заменили трубы

После вмешательства Народного фронта в 12-квартирном аварийном доме на Суфтина, 37, в котором живёт более 20 человек, починили систему теплоснабжения здания.



Месяц назад мы проверяли объект – фонтан кипятка как шёл под домом в марте, так продолжал бить ключом и в мае. Но управляющая компания всё-таки приняла меры и устранила течь.



На этот раз трубы теплоснабжения не просто перетянули хомутом, а заменили на новые и провели их герметизацию.



Жильцы аварийки поблагодарили представителей НФ за помощь в решении полугодовой проблемы. Столкнулись с похожей ситуацией? Обращайтесь в Народный фронт на Троицком, 39.