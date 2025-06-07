Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пока НФ не грянет: в архангельской аварийке наконец-то заменили трубы

После вмешательства Народного фронта в 12-квартирном аварийном доме на Суфтина, 37, в котором живёт более 20 человек, починили систему теплоснабжения здания.

Месяц назад мы проверяли объект – фонтан кипятка как шёл под домом в марте, так продолжал бить ключом и в мае. Но управляющая компания всё-таки приняла меры и устранила течь.

На этот раз трубы теплоснабжения не просто перетянули хомутом, а заменили на новые и провели их герметизацию.

Жильцы аварийки поблагодарили представителей НФ за помощь в решении полугодовой проблемы. Столкнулись с похожей ситуацией? Обращайтесь в Народный фронт на Троицком, 39. 

07 июнь 12:00 | : Скандалы

Главные новости


О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (172)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20