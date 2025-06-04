Северодвинская прачечная пригрела в своем коллективе нелегалов

ООО «Енот полоскун» — первая организация Архангельской области, которая включена в реестр недобросовестных работодателей, уличенных в нелегальном трудоустройстве сотрудников.

Напоминаем, что с 1 января 2025 года в России начал работу федеральный реестр недобросовестных работодателей. В него вносят компании и индивидуальных предпринимателей, которые нелегально трудоустраивают сотрудников.

Основанием для включения в реестр служит привлечение к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора или его подмену гражданско-правовым, маскируя тем самым настоящие трудовые отношения.

Информация о нарушителе появляется в открытом онлайн-реестре в течение трех рабочих дней после вступления постановления в законную силу. Срок нахождения в списке — один год. Досрочное исключение возможно лишь в случае отмены постановления.

Список недобросовестных работодателей доступен для всех желающих на интернет сайте Роструда.

Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Включение в реестр влечет за собой серьезные последствия. Помимо репутационного ущерба, такого работодателя ждут доначисления НДФЛ и страховых взносов, административная ответственность и пристальное внимание контролирующих органов».