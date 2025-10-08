Вверх
Ситуация с внутриквартальными проездами в Северодвинске возмутила прокурора

Проблема устранения дефектов дорожного полотна и выбоин внутриквартальных проездов многоквартирных домов и определения ответственного лица за проведение этих работ остается актуальной для всех населенных пунктов Архангельской области. Не стал исключением и город Северодвинск. Чтобы заставить управляющие компании произвести ремонт дорожного полотна внутриквартального проезда многоквартирного дома пришлось вмешаться прокурору города Северодвинска.

Так, в результате проведенной проверки прокуратурой выявлены нарушения в содержании внутриквартального сквозного проезда вдоль многоквартирных домов 12 и 14 по улице Трухинова в городе Северодвинске, выразившиеся в наличии многочисленных дефектов дорожного полотна и выбоин. 

Поскольку управляющие компании Северодвинское муниципальное  унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» и Общество с ограниченной ответственностью «Двинской залив» мер к ремонту дорожного полотна не предпринимали, прокурором в суд направлено административное исковое заявление об обязании управляющие организации, обслуживающие указанные многоквартирные дома, устранить дефекты дороги внутриквартального сквозного проезда, которое удовлетворено.

С выводами суда первой инстанции не согласилось Общество с ограниченной ответственностью «Двинской залив», ссылаясь в своей апелляционной жалобе на то, что не является ответственным лицом за организацию и проведение капитального ремонта внутриквартального проезда.

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда, изучив апелляционную жалобу, не нашла их заслуживающими внимания и оставила решение Северодвинского городского суда Архангельской области без изменения.

 

24 октябрь 10:20 | : Скандалы

