Фонд капремонта опростоволосился с ремонтом крыши дома в Северодвинске

Ломоносовским районным судом г. Архангельска удовлетворен иск прокуратуры г.Северодвинска к НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» и ООО «ОтделТрест» об устранении дефектов выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 15 на ул. Портовой в г.Северодвинске.

В ходе проведенной проверки установлено, что подрядной организацией ООО «ОтделТрест» при капитальном ремонте крыши многоквартирного дома допущены существенные нарушения, в результате чего нарушена несущая способность плит покрытия, выполненные работы не соответствуют прочностным характеристикам.

Так, при обследовании дома специалистами выявлено, что работы по пробивке технологических отверстий в плитах покрытия подрядчиком выполнены с нарушением установленных требований, не соответствуют исполнительной схеме, что подтвердилось в ходе проведенной в рамках судебного разбирательства строительно-технической экспертизой.

Также установлено, что Фондом капитального ремонта при планировании работ особенности крыши дома № 15 на ул. Портовой не оценивались, проектное решение не разрабатывалось.

По решению суда Фонд капитального ремонта обязан вновь организовать работы по устранению дефектов выполненных работ по капитальному ремонту крыши дома, разработать и утвердить проектную документацию, а ООО «ОтделТрест в свою очередь обязан выполнить работы по устранению дефектов согласно утвержденной проектной документации.

Решение суда не вступило в законную силу.

(на фото: директор «Фонда капремонта Архангельской области» Александр Бартасевич)