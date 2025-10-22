В Няндоме вызывают вопросы подъездные пути к железнодорожным переездам

Прокуратурой Няндомского района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при эксплуатации железнодорожных переездов.

Установлено, что участки автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож», расположенные в границах двух железнодорожных переездов (подъездных путей, принадлежащих на праве собственности акционерному обществу и индивидуальному предпринимателю), на расстоянии десяти метров от ближайшего рельса по пути следования транспортного средства находятся в ненадлежащем состоянии. Это создает угрозу безопасности дорожного движения, а мер по надлежащему содержанию подъездных путей собственниками не принимается.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района владельцам подъездных путей внесены представления об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования покрытие железнодорожных переездов приведено в нормативное состояние, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



