Архангельская управляшка задолжала своему работнику более 300 тысяч

В отношении директора архангельской управляющей компании возбуждено уголовное дело за неисполнение решения суда о выплате зарплаты работнику.

Решением суда управляющая компания должна выплатить в пользу бывшего работника задолженность по заработной плате, проценты за задержку выплаты зарплаты, средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда. Общая сумма составляет 309 тысяч рублей.

В добровольном порядке организация деньги не выплатила, поэтому исполнительный документ поступил на принудительное взыскание в ОСП по Октябрьскому округу г. Архангельска.

Несмотря на неоднократные предупреждения в письменной форме директора управляющей компании об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, должник, имея реальную возможность выплатить взыскателю денежные средства, злостно уклонялся от исполнения судебного решения.

Так, сбор платежей потребителей за поставленные жилищные и коммунальные услуги осуществлялся минуя расчетные счета организации-должника, которые были арестованы судебным приставом-исполнителем. В продолжение реализации своего преступного умысла денежные средства, поступившие на расчетный счет третьей организации и принадлежащие управляющей компании, направлялись на цели, не связанные с исполнением решения суда.

Тем самым, директор организации-должника нарушил требования ч. 2 ст. 13 Гражданского-процессуального кодекса РФ о неукоснительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, гражданами и организациями.

Дознавателем ОСП по Октябрьскому округу в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ, проводятся следственные действия.