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Жительница Плесецкого округа сбила с честного пути фельдшера больницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

 Следствием установлено, что подозреваемая передала незаконное денежное вознаграждение фельдшеру одной из больниц Плесецкого района за внесение в медицинские книжки сотрудников продуктового магазина заведомо ложных сведений о прохождении ими медицинской комиссии и отсутствии у них препятствий для дальнейшего осуществления трудовой деятельности в сфере торговли без фактического медицинского осмотра. 

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности ОЭБиПК ОМВД России «Плесецкий». 

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

 От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной.

 Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

17 октябрь 08:51 | : Скандалы

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