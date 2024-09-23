Жительница Плесецкого округа сбила с честного пути фельдшера больницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием установлено, что подозреваемая передала незаконное денежное вознаграждение фельдшеру одной из больниц Плесецкого района за внесение в медицинские книжки сотрудников продуктового магазина заведомо ложных сведений о прохождении ими медицинской комиссии и отсутствии у них препятствий для дальнейшего осуществления трудовой деятельности в сфере торговли без фактического медицинского осмотра.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности ОЭБиПК ОМВД России «Плесецкий».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.