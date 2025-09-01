Привели. Автобусы "Рико" вышли на маршруты

О результатах вчерашних переговоров с зарвавшимися транспортниками докладывает Дмитрий Морев:

- Сегодня утром автобусы всех маршрутов вышли в рейсы по субботнему расписанию.

В диспетчерской подтверждают, что водителям выписано 100% нарядов. Департамент транспорта контролирует выход автобусов в рейсы.

Накануне неправомерные дейстрия ТК "Рико" отразились на тысячах горожан. Чтобы заставить компанию восстановить работу общественного транспорта, мне пришлось вводить режим повышенной готовности. Только эта крайняя мера вынудила руководство "Рико" отказаться от неправомерных действий.

Еще раз напомню: администрация Архангельска выполняет свои обязательства по оплате контрактов. Возможности для выполнения своих обязательств у "Рико" есть - сегодняшний 100-процентный выход автобусов это подтверждает.