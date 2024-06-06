С начала года уже девятый ребенок выпал из окна в Архангельской области

Несчастный случай произошел вечером 11 июля в Новодвинске: на улице Космонавтов из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал полуторогодовалый ребенок.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

В ходе проверки установлено, что мальчик был дома с мамой, тетей и 4-летним братом.

Тетя готовила ужин на кухне, мама на непродолжительное время вышла из комнаты. Оставленный без присмотра взрослых малыш взобрался на подоконник по стоящей у окна кровати и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате ребенок упал с высоты четвертого этажа.

По данному факту проводится проверка.

С начала этого года это уже девятый случай выпадения детей из окон.