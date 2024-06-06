Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

С начала года уже девятый ребенок выпал из окна в Архангельской области

Несчастный случай произошел вечером 11 июля в Новодвинске: на улице Космонавтов из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал полуторогодовалый ребенок.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

В ходе проверки установлено, что мальчик был дома с мамой, тетей и 4-летним братом.

Тетя готовила ужин на кухне, мама на непродолжительное время вышла из комнаты. Оставленный без присмотра взрослых малыш взобрался на подоконник по стоящей у окна кровати и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате ребенок упал с высоты четвертого этажа.

По данному факту проводится проверка.

С начала этого года это уже девятый случай выпадения детей из окон.

12 июль 16:29 | : Происшествия

Главные новости


Империя имени «Юлии Федоровой»
Заклинание лесных охотников из Пинеги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (158)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20