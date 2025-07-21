В Поморье дети продолжают выпадать из окон. Как уберечь?

Вчера утром в Новодвинске из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпал мальчик 2023 года рождения.

По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник на кухне и облокотился на москитную сетку, которая прогнулась под его весом, в результате чего малыш выпал.

В момент происшествия мать ребенка находилась в соседней комнате.

Мальчик был доставлен в реанимацию.

Днем ранее аналогичный случай произошел на улице Папанина в городе Архангельске. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна 7 этажа. Он также госпитализирован.

По данным фактам сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия.

Сотрудники УМВД России по Архангельской области в очередной раз обращаются ко всем родителям и родственникам несовершеннолетних детей с просьбой предпринимать необходимые меры предосторожности:

- ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей одних, тем более в помещениях, где открыты окна и балконные двери;

- используйте устройства, ограничивающее свободное открывание окон – так называемый «детский» замок;

- исключите возможность малышам забраться на подоконники. Помните, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Малыши опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии.

Берегите своих детей!

(фото https://ru.sputnik.kz)