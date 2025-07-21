Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье дети продолжают выпадать из окон. Как уберечь?

Вчера утром в Новодвинске из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпал мальчик 2023 года рождения.

По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник на кухне и облокотился на москитную сетку, которая прогнулась под его весом, в результате чего малыш выпал.

В момент происшествия мать ребенка находилась в соседней комнате.

Мальчик был доставлен в реанимацию.

Днем ранее аналогичный случай произошел на улице Папанина в городе Архангельске. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна 7 этажа. Он также госпитализирован.

 По данным фактам сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия.

Сотрудники УМВД России по Архангельской области в очередной раз обращаются ко всем родителям и родственникам несовершеннолетних детей с просьбой предпринимать необходимые меры предосторожности:

- ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей одних, тем более в помещениях, где открыты окна и балконные двери;

- используйте устройства, ограничивающее свободное открывание окон – так называемый «детский» замок;

- исключите возможность малышам забраться на подоконники. Помните, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Малыши опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии.

Берегите своих детей!

 (фото https://ru.sputnik.kz

26 август 13:11 | : Происшествия

Главные новости


Пророчество? "Справедливая Россия" залетела в кювет в Пинежском округе
Судно ли это?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (314)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20