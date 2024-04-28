Не оставляйте детей без присмотра! В Архангельске ребенок выпал из окна

На днях в Соломбальском округе города Архангельска 5-летний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома. Благодаря счастливой случайности, серьезных травм он не получил. Со слов матери, она оставила ребенка дома одного, он самостоятельно забрался на пуф, который стоял у окна, и открыл окно. По данному факту следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно. Она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются, и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.

Вот несколько правил, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей:

- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна;

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.

Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность. Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей, следственными органами СК России устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.