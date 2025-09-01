Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Обыски в 1-й городской больнице Архангельска. К Красильникову появились вопросы?

Вчера пошли обыски в Первой городской больнице областной столицы, изъята бухгалтерская документация.

Как сообщают источники, действия силовиков касаются времен руководства лечебным учреждением главного врача Сергея Красильникова, он же депутат Областного собрания. Интересует, прежде всего, дорогой ремонт.

Напомним, в августе 2024 года Красильникова на посту главврача Первой сменил Алексей Попов, что само по себе создавало интригу. Об этом читайте здесь.

С тех пор Красильников занимает пост главврача госпиталя для ветеранов, чей бывшей главврач Панкратьева находится под следствием. Как и экс-министр регионального здравоохранения Герштанский.

Остается только гадать – кто же заговорил?

25 сентябрь 09:29 | : Скандалы

Главные новости


О сборнике архангельских литераторов 1844 года
Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (323)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20