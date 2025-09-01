Обыски в 1-й городской больнице Архангельска. К Красильникову появились вопросы?

Вчера пошли обыски в Первой городской больнице областной столицы, изъята бухгалтерская документация.

Как сообщают источники, действия силовиков касаются времен руководства лечебным учреждением главного врача Сергея Красильникова, он же депутат Областного собрания. Интересует, прежде всего, дорогой ремонт.

Напомним, в августе 2024 года Красильникова на посту главврача Первой сменил Алексей Попов, что само по себе создавало интригу. Об этом читайте здесь.

С тех пор Красильников занимает пост главврача госпиталя для ветеранов, чей бывшей главврач Панкратьева находится под следствием. Как и экс-министр регионального здравоохранения Герштанский.

Остается только гадать – кто же заговорил?