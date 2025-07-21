Прокуратура буквально выбила лекарство для женщины-инвалида из Мирного

Прокуратура ЗАТО г. Мирный провела проверку по обращению 32-летней женщины, которая является инвалидом третьей группы. Женщине по характеру заболевания необходимы инъекции, включенные в федеральный перечень жизненно необходимых и важных препаратов, которыми она не обеспечена.

Установлено, что в августе текущего года лечащим врачом заявителю выписан рецепт на льготное обеспечение лекарственным препаратом, который фактически не выдан.

После прокурорского вмешательства пациент незамедлительно обеспечен необходимыми лекарственными опциями.

Надзорные мероприятия до настоящего времени не завершены, по их итогам будет дана оценка действиям сотрудников регионального министерства и учреждения здравоохранения, а также поставщика льготных лекарственных препаратов.

(фото с https://oooibrs.ru)