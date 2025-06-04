Вверх
В вилегодской деревне Воронцово машины ползают на брюхе

В Народный фронт пришло видео от жителей Вилегодского округа. Две основные проблемы деревни Воронцово, где постоянно проживают 300 человек, вынудили людей обратиться за помощью к президентскому движению – размытая дорога и невывезенный мусор. 

Подняться в горку по такой дороге машины с низкой посадкой не могут, многие оставляют транспорт внизу и идут пешком, автомобили постоянно ломаются. 

Родители жалуются, что зачастую не могут отвезти детей в школу, либо ученики добираются по уши в грязи. 

На неоднократные просьбы выровнять дорогу, местные власти лишь предложили людям за свой счет оплатить грейдер. 

Из-за размытых дорог мусор вывозится в лучшем случае раз в неделю, техника не может подъехать к площадке с контейнерами. Но за эту услугу жители регулярно платят.

Народный фронт обратился в администрацию Вилегодского округа с требованием привести дорогу в деревне Воронцово в нормативное состояние. 

03 сентябрь 14:58 | : Скандалы

