В Северодвинске москвич пытался подкупить зама главы городской администрации

Прокуратурой города Северодвинска утверждено обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Москвы, обвиняемого по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). 

По версии следствия 10.03.2025 коммерческая организация, зарегистрированная в Республике Карачаево-Черкессия, с администрацией МО «город Северодвинск» заключила контракт  на  выполнение работ по капитальному ремонту задания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Северодвинска.

Обвиняемый, являясь конечным выгодоприобретателем от предпринимательской деятельности указанной коммерческой организации и представляя ее интересы в отношениях с администрацией в рамках исполнения контракта, действуя из корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением извлечь максимальную материальную прибыль от исполнения контракта, в ходе личных встреч на территории городов Северодвинска и Архангельска предлагал заместителю главы администрации Северодвинска по городскому хозяйству взятку в виде денег в сумме 5 млн рублей и денежные средства в размере 30 % от суммы увеличения цены контракта, а также недвижимое имущество. 

За взятку должностное лицо должно было  совершать действия  в пользу подрядчика, а также повлиять  на главу города Северодвинска и членов комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципальных контрактов, инициировать рассмотрение заказчиком предложений подрядчика о повышении размера аванса по контракту на 60 млн рублей и об увеличении цены контракта, а также обеспечить гарантированное принятие положительных решений в пользу подрядчика по итогам рассмотрения данных предложений.

Обвиняемый 03.07.2025, находясь на территории международного аэропорта в Архангельске, лично передал заместителю главы администрации Северодвинска, участвующему в проводимом сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области оперативно-розыскном мероприятии, часть взятки в сумме 2 млн рублей, однако был задержан на территории города Северодвинска, куда приехал для подписания дополнительного соглашения по контракту. 

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлении признал полностью, ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу, наложен арест на принадлежащее ему имущество и денежные средства.  

После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.  

03 сентябрь 10:54 | : Скандалы

